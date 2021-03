Poročilo Policijske uprave Celje: torek, 30. 3. 2021 (trčil v odbojno ograjo na avtocesti, kraja reg Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 278 klicev občanov. 69 klicev je bilo interventnih. Cestni promet Včeraj so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami in šestnajst prometnih nesreč z materialno škodo. Prometni nesreči z lažjimi poškodbami so obravnavali na območju Dramelj in v Košnici. Na avtocesti na območju Dramelj s ...

