Žan Us najboljši igralec četrtfinalnega uvoda Sportal Za večino udeležencev končnice Alpske lige so prve četrtfinalne tekme. Oba slovenska predstavnika, HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, sta četrtfinale odprla z zmago. Zmaji so Vipiteno premagali s 7:3, železarji Gardeno s 3:1. Najboljši igralec četrtfinalnega uvoda je bil jeseniški vratar Žan Us, ki je ob nedeljski zmagi s 30 obrambami odigral vidnejšo vlogo v svojem moštvu. Druge tekme čet...

