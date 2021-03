SPET 'ATENTAT' NA ŠPORT! V času zaprtja države le treningi in velike mednarodne tekme, brez državnih Ekipa Z odlokom za obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki je bil objavljen v uradnem listu, bodo od 1. do vključno 11. aprila prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter treningi vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne bodo smeli imeti tekmovanj na nacionalni ravni.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Matjaž Kek

Jan Oblak

Goran Dragić