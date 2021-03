To so ukrepi za zajezitev epidemije v Mariboru Lokalec.si V času zaprtja države, med 1. in 11. aprilom 2021, bodo v MO Maribor veljale določene spremembe. Zagotovljeno bo nujno varstvo za vrtčevske otroke in osnovnošolce do 3. razreda, mestni avtobusi bodo vozili po počitniškem voznem redu, tržnice in javna otroška igrišča ostajajo odprta, gospodarske javne službe se bodo izvajale nemoteno. Nujno vrtčevsko varstvo ob predložitvi potrdi...

