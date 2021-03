Apel vladi, naj zagotovi nujno varstvo tudi za otroke zaposlenih v industriji 24ur.com Starši, ki delajo v industriji, niso upravičeni do nujnega varstva otrok, kot je bilo to določeno v jesenskem in zimskem času zaprtja vrtcev in šol. Veliko jih bo zato pomoč poiskalo pri starih starših in drugih sorodnikih, kar pa ni namen predlaganih ukrepov, opozarjajo v Klubu slovenskih podjetnikov. Vlado so pozvali k spremembi odloka, da bi bila odločitev o tem tudi tokrat v rokah posameznih ...

