Ačimović po hudem porazu Slovenije: To je realnost Sportal Selektor mlade slovenske nogometne reprezentance Milenko Ačimović je po visokem porazu z Italijo (0:4) podal splošno oceno o nastopu njegovih izbrancev na evropskem prvenstvu do 21 let. ''Izgubili smo proti Španiji in Italiji, kar je realno, žal pa mi je, da nismo uspeli vpisati teh treh točk proti Čehom,'' je dejal selektor. Njegovi izbranci so na treh tekmah osvojili eno točko.

Sorodno















































Oglasi