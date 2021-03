Končan je skupinski del Evropskega prvenstva do 21 let v nogometu, ki poteka na Madžarskem in v Sloveniji. V skupini B, kjer so reprezentance igrale v Celju in Mariboru, sta se v nadaljnje tekmovanje uvrstili obe favorizirani državi: Španija in Italija. Španci so sinoči na štadionu Z’dežele premagali Čehe z 2:0, Italijani pa v Mariboru Slovence s kar 4:0. Naši mladi nogometaši so tako prvenstvo za ...