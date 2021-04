Na Bonifiki zasadili 16 dreves v okviru Uefine kampanje za čistejši zrak Primorske novice Krovna evropska nogometna zveza Uefa je v času evropskega prvenstva do 21 let, ki ga je gostil tudi Koper, začela kampanjo Čistejši zrak, boljša igra, s katero nagovarja nogometne navdušence po vsem svetu, da s spremembami življenjskih navad prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka. Akciji se je pridružila tudi koprska občina. Na ŠRC Bonifika so zasadili 16 dreves.

Sorodno

























































Oglasi