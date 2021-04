Za Kovačnico 2,1 milijona iz evropskega sklada zurnal24.si »Želimo si močno podjetniško skupnost ... Že zdaj vabimo mlade podjetnike in podjetnice, da razmišljajo o prihodnosti in tem, da bi svoje poslovne poti nadaljevali v Kovačnici – podjetniškem inkubatorju Kranj,« je Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, danes komentiral novico, da bo občina prejela 2,1 milijona evropskih in državnih sredstev za ureditev podjetniškega inkubatorja v mestnem jedru.

