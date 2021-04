Podaljšan čas za gojenje barjanskega okarčka Dnevnik Projekt PoLJUBA, v okviru katerega so v Iškem morostu naselili barjanskega okarčka, ne bo trajal le do konca letošnjega leta, ampak do 30. septembra 2023. Tako bodo imeli okoljevarstveniki več časa za ohranjanje in naseljevanje habitatov.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Janez Janša

Branislav Rajić