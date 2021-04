Služba za razvoj in kohezijsko politiko je samo v mesecu marcu 2021 namenila preko 85 milijonov evrov sredstev za projekte v vrednosti 160 milijonov evrov na lokalni ravni za razvoj. V te projekte so všteti številni projekti za izgradnjo manjših vetrnih elektrarn, razvoj železniške infrastrukture, za razvoj različnih poslovnih con in ureditev pohodniških poti. Poleg vsega omenjenega pa bo vlada s ...