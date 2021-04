Kmalu sistem samotestiranja za učence in dijake Lokalec.si Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ob robu obiska v Mariboru dejal, da storili vse v smeri, da bodo šole 12. aprila spet odprte. Do takrat želijo vzpostaviti sistem samotestiranja s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom, s čimer bi začeli najprej dijaki in nato še učenci zadnje triade osnovnih šol. Pred vikendom bi se testirali doma V prihodnjem tednu bodo začeli o samotestiranju ...

Sorodno

















































Oglasi Omenjeni Boštjan Poklukar

korona virus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Boštjan Poklukar