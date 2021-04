Delež pozitivnih izvidov testov blizu četrtini. Celje z rekordnim številom dnevnih okužb. Prisotnost Celje.info ZAPRTJE DRŽAVE OD ČETRTKA, 1. 4. 2021, DO VKLJUČNO NEDELJE, 11. 4. 2021 Sprejeti ukrepi vlade, ki bodo veljali v času zaprtja oz. od 1. do vključno 11. aprila 2021: ustavlja se večina storitvenih dejavnosti, izjeme pa veljajo za lekarne, bencinske servise, banke, dimnikarje, pošto, servisne dejavnice, gradbena dela, kjer ni stika s potrošniki, prevzem hrane in drugih storitev za zagotavljanje va

Sorodno

















































































































































Oglasi