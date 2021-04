Pozitivna ponovno dobra četrtina izvidov testov. Celje tokrat s sedmimi okužbami, največ v Šentjurju Celje.info Včeraj je bilo opraljenih skupaj 6.839 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 720 okužb, prejšnji teden jih je bilo 641. Ocenjujemo, da sta poleg vsakega, ki je potrjen, še dva do trije takšni, ki niso prišli na test, so pa okuženi, so asimptomatski, sploh ne vedo, da so okuženi in virus uspešno prenašajo naprej. Vsak dan lahko pričakujemo med štiri in pet ti

