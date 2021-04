Kaj bo Luka Dončić pokazal tokrat? SiOL.net V noči na soboto bo v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval pri New York Knicks. Dallas bo v Velikem jabolku lovil svojo tretjo zaporedno zmago, potem ko je slavil na zadnjih dveh obračunih proti Oklahomi in Bostonu. Dončić je na zadnjem srečanju proti Bostonu blestel s 36 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami. Kako bo tokrat?

Sorodno Oglasi