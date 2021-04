FOTO: Gasilci iz betonske cevi rešili 3-letnika Lokalec.si Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je ob 17.43v Vodnikovi ulici, v naselju Dob, občina Domžale, na vrtu pred stanovanjskim objektom, tri letni otrok zlezel v vkopano betonsko cev, premera 30 centimetrov in se zagozdil. Gasilci CZR Domžale so s pomočjo bagra ter s tehničnim posegom otroka nepoškodovanega rešili iz cevi. Kot poroča ...

