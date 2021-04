Z mladoletnikom zapeljal v jarek z vodo zurnal24.si Dež, ki je zajel Slovenijo ponoči je preglavice povzročal tistim z zamašenimi cevmi z dovodi do meteornih odplak. Policisti pa so obravnavali tudi hudo nesrečo z motorjem, gasilci pa so reševali otroka iz jaška.

Sorodno











Oglasi