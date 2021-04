Požar gospodarskega poslopja, pri nesreči z motorjem huje poškodovan mladoletnik Celje.info Včeraj ob 20.17 je v naselju Florjan v občini Šoštanj voznik z mladoletnim sopotnikom z motorjem zapeljal v jarek z vodo. Oba sta se huje poškodovala. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, rešili poškodovanca ter ju predali reševalcem NMP Velenje, ki so ju prepeljali v SB Celje. Ob 11.21 so v Bočni v občini Gornji Grad zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD ...

