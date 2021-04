Najstnik Sinner in Hurkacz prvič v finalu mastersa RTV Slovenija Jannik Sinner je v polfinalu turnirja serije 1000 v Miamiju izločil Roberta Bautisto Aguta s 5:7, 6:4 in 6:4 po dveh urah in 28 minutah. 19-letni Italijan se je prvič uvrstil v finale mastersa, kjer ga čaka Hubert Hurkacz.

