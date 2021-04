Štiriindvajsetletni poljski tenisač Hubert Hurkacz je z naslovom na turnirju masters 1000 v Miamiju prišel do največjega uspeha v karieri. V finalu je premagal dobrega prijatelja in enega najmlajših finalistov tega turnirja, 19-letnega Italijana Jannika Sinnerja, s 7:6 in 6:4.



Več na Ekipa24.si