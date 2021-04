Presenečenje v Miamiju: za krono mladi Italijan in Poljak Sportal Italijanski najstnik Jannik Sinner je v polfinalu teniškega turnirja ATP masters v Miamiju ugnal sedmopostavljenega Španca Roberta Bautisto Aguta s 5:7, 6:4 in 6:4 ter s tem postal šele četrti najstnik, ki mu je to uspelo v 36-letni zgodovini tega turnirja. Njegov nasprotnik bo Poljak Hubert Hurkacz.

