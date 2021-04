Nekdanji Kralj zaklenil vrata pred Kopitarjem in druščino Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so po sredini zmagi pri enem od vodilnih moštev svoje divizije (Vegasu) gostili soseda z lestvice San Jose Sharks in izgubili z 0:3. Kraljem je v golu kalifornijskega tekmeca živce paral nekdanji član LA Kings Martin Jones, ki je zbral 30 obramb. Anže Kopitar in soigralci so po novem porazu sedmi, od četrtega mesta, ki vodi v končnico, so oddaljeni pet točk, odigrali pa so dve tekmi manj od četrte Arizone.

Sorodno



Oglasi