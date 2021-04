Kopitarjevi prek San Joseja spet na šesto mesto? Sportal V hokejski ligi NHL si bodo Los Angeles Kings in Anže Kopitar spet poskušali priboriti šesto emsto na lestvici zahodne skupine, ki ga trenutno zasedajo San Jose Sharks. Prav Morske pse Kralji namreč ponoči spet gostijo na svojem ledu, Kopitar in druščina so tako hitro dobili priložnost, da kalifornijskim sosedom vrnejo za poraz iz noči na soboto.

Sorodno





Oglasi