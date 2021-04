Prvakom zaušnica enega najslabših moštev v ligi #video Sportal Aktualni prvaki hokejske lige NHL, hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so dobili lekcijo zadnjeuvrščene ekipe centralne skupine Detroit Red Wings. Rdeča krila, tretji najslabši v ligi, so zmagali s 5:1. Hokejisti Floride so se z zmago s 3:0 proti Columbusu prebili na vrh severnoameriške lige NHL. Zdaj imajo 56 točk, dve več od Colorada, Tampa Baya in Washingtona ter tri od Toronta in Caroline.

