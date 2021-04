Včeraj smo poročali in v živo prenašali proteste z Glavnega Trga in Trga svobode. Na slednjem se je zbralo okoli 800 protestnikov. Protesti so potekali mirno in brez zaznanih kršitev javnega red in miru. Protestniki pa bodo danes kljub pozivom policistov, s protesti nadaljevali. Glavni protest je napovedan ob 16. uri na Trgu svobode. Dogajanje bomo v živo spremljali tudi mi. Večina protestnikov si ...