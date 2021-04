Protest: žvižganje policistom ter vzkliki "Mi smo Maribor!"; policija je snemala kršitve ukrepov Reporter V Mariboru je včeraj popoldne znova potekal protest proti epidemiološkim ukrepom, poroča portal 24ur. Na Trgu svobode so se zbrali protestniki, policija pa jih je nekaj popisala in neuradno tudi oglobila. Prav tako so vse zbrane pozvali k upoštevanju navo

