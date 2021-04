Policija bo oglobila kršitelje protikoronskih ukrepov na protestih v Mariboru SiOL.net Neprijavljena protesta proti vladnim ukrepom za omejevanje širjenja novega koronavirusa sta v soboto potekala mirno in brez zaznanih kršitev javnega reda in miru, so danes sporočili iz mariborske policijske uprave. Kot so dodali, večina udeležencev kljub pozivom ni upoštevala ukrepov, policija je posamezne kršitve snemala, kršitelje pa bo oglobila.

