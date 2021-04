'Slovenci finančno stabilnost delodajalca postavljajo pred svojo' 24ur.com Zaradi koronavirusa je prišlo do korenitih sprememb temeljnih vrednot in preferenc pri delu, kaže raziskava Global Talent Survey 2020, v kateri je sodelovalo tudi 1617 Slovencev. V Sloveniji sta v ospredju predvsem dober odnos s sodelavci ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, nižje na lestvici pa plača in dopust. Slovencem pa je pomemben tudi dober odnos z nadrejenimi ter možnost uč...

