Ne glede na barvo bodo šole odprte Primorske novice Epidemiološki podatki v Sloveniji so še vedno slabi. Zaprtje države je vplivalo na to, da med velikonočnimi prazniki na tradicionalnih izletniških točkah in obljudenih sprehajalnih poteh ni bilo povečane gneče. Delna izjema je zgolj nedelja, ko sta bila dovoljena druženje dveh družin in prehod med regijami. Danes bodo znane morebitne spremembe pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov.

