Včeraj ob 17.47 uri so v naselju Brezovica pri Metliki, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar, očistili dimnik, prezračili prostore, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja. preberite več » ...