Zdrsi tovornih vozil ovirajo promet Primorske novice Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste na primorski avtocesti nastajajo zastoji na območju Senožeč in Razdrtega v obe smeri, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Zaradi zdrsov tovornih vozil je na primorski avtocesti oviran promet med Senožečami in Razdrtim.

