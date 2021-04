Baldrijan pomaga do minus 4 zurnal24.si "Kadar preti zmrzal, biodinamiki uporabimo preparat iz baldrijana. Ta daje rastlinam sposobnost, da prenesejo zmrzal do minus štiri stopinje Celzija," sporočata Matjaž Jerala in Tatjana Milavec iz Društva Sorško polje.

