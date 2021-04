Vremenske razmere v Sloveniji se počasi umirjajo. Primorska avtocesta in vipavska hitra cesta sta spet normalno prevozni. Dopoldne sta bili zaprti zaradi zdrsa vozil. Zaradi burje je med Selom in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. V zimskih razmerah je ne glede na datum, na vozilih obvezna zimska oprema, opozarja prometno-informacijski center.