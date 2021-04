Občutno poslabšanje epidemiološke situacije. Učenci in dijaki se kljub temu vračajo v šolo. Celje to Celje.info Kot kaže smo se po prazničnem premoru in dvodnevnem umirjanju situacije vrnili v nadaljnje slabšanje situacije v tretjem valu. Včeraj je bilo opraljenih skupaj 26.150 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 1.527 okužb, prejšnji teden jih je bilo 1.336. Po dveh dneh padanja števila okužb, smo se vrnili na predpraznično slabšanje epidemiološke situacije v tret ...

