Uporaba AstraZenece priporočena le za starejše od 60 let Primorski dnevnik Uporaba cepiva farmacevtske družbe AstraZeneca, ki se po novem imenuje Vaxzevria, je v Italiji po novem priporočena za osebe, starejše od 60 let. Tako naj bi odločili tudi v številnih drugih državah v Evropski uniji, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) odločitev o tem, kako uporabljati to cepivo, prepustila nacionalnim zdravstvenim organom. »Priporočamo uporabo cepiva AstraZeneca za lju ...

Sorodno



























































































Oglasi