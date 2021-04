AstraZeneca in krvni strdki: kontracepcijske tablete na nastanek teh vplivajo precej bolj kot cepiva 24ur.com Kakšno je tveganje za nastanek krvnih strdkov pri cepljenju z AstraZeneco in kakšno v primerjavi z nastankom teh pri letenju, operaciji in jemanju drugih zdravil? Kontracepcijske tablete, denimo, na nastanek strdkov vplivajo neprimerno bolj kot cepiva. Pri nekaterih zdravilih so ti celo tisočkrat pogostejši, primerjavo ilustrirajo strokovnjaki. Hkrati pa poudarjajo, da koronavirusna bolezen že sa...

Sorodno























































































































































































































































Oglasi