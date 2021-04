Lani kar 20 primerov nasilja v družini več kot leto prej Primorske novice Konec marca so se predstavniki CSD severne Primorske in Policijske uprave Nova Gorica srečali na tradicionalnem posvetu na temo preprečevanja nasilja v družini. “Uspešnost reševanja te problematike je mogoče zagotoviti le s celovitim in skupinskim pristopom tako policije kot drugih državnih in nevladnih organizacij,” so povzeli sodelujoči.

