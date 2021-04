Desetletni otrok pritekel na cesto, vanj je trčil avtomobil Primorske novice V nedeljo ob 19. uri so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Vanganelu. Policisti so na kraju ugotovili, da je desetletni otrok pritekel iz hiše na cesto, kjer je vanj trčil 21-letni voznik osebnega avtomobila. Otrok se je pri tem huje poškodoval (zlom nadlahtnice). Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico. Cesta je bila zaprta približno eno uro.

