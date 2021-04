Brežiški policisti so včeraj okoli 15.30 ure v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da je 54-letnica pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,90 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odpeljali so jo v prostore za pridržanje, ji odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi seznanili sodišče. preberite več » ...