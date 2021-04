Delavec se je poškodoval z motorno žago Primorske novice V eni od gospodarskih družb v Kobaridu se je včeraj popoldne med žaganjem palet z motorno žago poškodoval 57–letni delavec. Meč motorne žage je med rezanjem zdrsnil s palete in mu poškodoval levo nogo. Oskrbeli so ga v šempetrski bolnišnici. O nezgodi so policisti poleg preiskovalne sodnice okrožnega sodišča in državnega tožilstva obvestili tudi delovno inšpekcijo. Tujo krivdo so izključili, pisno poročilo bodo poslali na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

