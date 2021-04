Policisti so sinoči obravnavali nenavaden primer. Voznica osebnega avtomobila je namreč v Hlaponcih trčila v srno. Ta je na kraju trka poginila. Policisti so ugotovili, da je imela voznica v času nesreče v organizmu 0,38 mg/l alkohola. Začasno so odvzeli vozniško dovoljenje, ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji izdali plačilni nalog.