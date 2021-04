Tadej Pogačar in Primož Roglič sta poskrbela, da napetost narašča TOčnoTO.si Tadej Pogačar in Primož Roglič, kolesarja, ki navdušujeta vse ljubitelje kolesarstva in tudi tiste, ki jim kolesarstvo ni preveč blizu, saj dokazujeta, da spadata v sam vrh kolesarstva. Včerajšnja tekma na tretji etapi kolesarske dirke po Baskiji jima je prinesla dvojno vodstvo. Slavil je Pogačar, ki se je drugouvrščenemu Rogliču s tem približal na 20 […]

