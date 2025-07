DZ sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Lokalec.si DZ je s 50 glasovi za, 34 proti in tremi vzdržanimi sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta bo polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Možnosti za zdravljenje bodo morale biti v skladu z zakonom izčrpane. Prav tako bo pravico do pr ...

