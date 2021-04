Ogorčeni maturantje: Problematika je že dolgo znana, rešitev pa še vedno ni 24ur.com V življenju mladega človeka je matura ena pomembnejših prelomnic, ki že v običajnih razmerah povzroča veliko stresa in skrbi. Letošnja generacija maturantov pa se sooča še z neugodno epidemiološko situacijo, na katero je vezanih mnogo vprašanj – odgovorov pa kar ni in ni. Po flegmatični izjavi ministrice Simone Kustec, da so se vprašanja lani v praksi "kar nekako sama od sebe rešila", ji dijaki s...

