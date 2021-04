V drugi polovici noči na torek in v torek dopoldne bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter prenašal sneg, so zapisali na Agenciji RS za okolje in prostor. V legah nad 500 m bo predvidoma zapadlo od 5 do 10 cm južnega snega, ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem pa do okoli 20 cm. V torek zjutraj bo marsikje v osrednji Sloveniji snežilo. Na Notranjskem in Kočevs ...