V živo: kako bosta Roglič in Pogačar (s)trla najtrši oreh? SiOL.net Začelo se je še zadnje dejanje razburljive in zelo zahtevne Dirke po Baskiji, kjer prvič v tej sezoni svoje moči v neposrednem boju merita prvi in drugi kolesar lestvice mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates). Kolesarje dirkajo na najkrajši (111,9 kilometra) etapi, a s kar sedmimi vzponi, od tega kar tremi prve kategorije, najtežji etapi na tej preizkušnji.

