Na 15 gostovanjih Milan osvojil kar 40 točk RTV Slovenija Nogometaši Milana so v 30. krogu Serie A nadaljevali uspešne predstave v gosteh, kjer so zbrali 40 od 63 osvojenih točk. Parmo so premagali s 3:1 in se utrdili na drugem mestu na lestvici.

