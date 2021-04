Handanović z Interjem do nove zmage in še korak bližje velikemu cilju Ekipa Nogometaši milanskega Interja so na današnji prvi tekmi 30. kroga italijanskega prvenstva premagali Cagliari z 1:0. Edini gol na tekmi je za vodilno ekipo v serie A dosegel Matteo Darmian v 77. minuti.



