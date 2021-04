Med kršitvijo javnega reda in miru so morali mariborski policisti uporabili tudi prisilna sredstva Lokalec.si Kot smo včeraj že poročali, se je popoldne v Mariboru odvila protest proti vladnim ukrepom. Anita Kovačič Čelofiga iz Policijske uprave Maribor je zvečer sporočila kako so protest spremljali policisti: “Policisti PU Maribor so na, neprijavljenem shodu, ki je od 16. ure naprej potekal na Trgu svobode v Mariboru, opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevali kršitve javneg ...

