Na Trgu svobode v Mariboru se je včeraj popoldne ponovno zbralo več sto ljudi in izražalo nestrinjanje z ukrepi, ki so bili v državi sprejeti za preprečevanje širjenja koronavirusa. Dogajanje so spremljali policisti, ki so zbrane prek megafona večkrat pozvali k upoštevanju ukrepov, a so jih zbrani vsakič le izvižgali. Očitno so protesti postali predvsem nov način druženja, saj so številni prinesli ...